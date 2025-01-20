DEM Parti ikinci İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
KPSS 2025/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2025/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
Ortalama otomobil fiyatları değişti
Ortalama otomobil fiyatları değişti
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma
AK Parti'nin masasındaki son anket
AK Parti'nin masasındaki son anket
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti ikinci İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 13:08, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:08
Yazdır
DEM Parti ikinci İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu. Partiden dün yapılan açıklamada, başvurunun kısa süre içinde yanıtlanmasının beklendiği bildirildi.

Ne olmuştu?

DEM Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürüldü. Ayrıca, 11-12 Ocak'ta cezaevlerindeki eski eş genel başkanlar ve siyasetçi arkadaşlarla görüşmeler yapıldığı bildirildi.

DEM Parti açıklamasında, Öcalan ile yapılan görüşmenin sonuçlarının partilerle paylaşıldığı ve bu süreçte olumlu geri dönüşler alındığı belirtildi. Ancak, barış sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve TBMM çatısı altında devam ettirilmesi gerektiği yönünde kaygı ve önerilerin de dile getirildiği ifade edildi.

Cezaevindeki görüşmelerde, Abdullah Öcalan ve DEM Parti'nin barış sürecinde üstlenmek istediği role siyasilerden destek geldiği aktarıldı. Parti, bu sürecin, Türkiye'deki etnik, dini ve mezhebi çeşitlilik içinde birlik ve kardeşliği geliştirecek önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber