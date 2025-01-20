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Bugün hava nasıl olacak? (haritalı)

Yeni haftada yurdun birçok noktasında yağış bekleniyor. Sıcaklık doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken yüksek ve dik yamaçlarda da çığ tehlikesi bulunuyor. İşte yeni haftanın hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 08:00, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 07:57
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Bugün hava nasıl olacak? (haritalı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre kuzey, doğu ve zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Buzlanma, don, çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Çanakkale 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

Edirne 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İstanbul 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

Kırklareli 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Afyonkarahisar 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İzmir 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Manisa 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Adana 20°C

Az bulutlu ve açık

Antalya 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Hatay 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Mersin 19°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ankara 8°C

Parçalı ve az bulutlu

Çankırı 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bolu 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Düzce 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Sinop 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Zonguldak 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Artvin 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Samsun 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Trabzon 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kars -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya 7°C

Parçalı bulutlu

Van 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Diyarbakır 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Siirt 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

Şanlıurfa 13°C

Parçalı ve az bulutlu

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