TCMB'den yeni KKM adımı

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." denildi.