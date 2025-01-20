AK Parti'nin masasındaki son anket

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Şu anda birinci partiyiz. Ardımızdan gelen ikinci ve 3üçüncü partinin oy toplamından daha fazla oyumuz var. Yüzde 40'a doğru yükseliyoruz. Buradan sonra bir plato görülüyor" dedi.

tv100 yayınına katılan Şen, "Biz oylarımıza Suriye olayları, asgari ücret gibi gelişmelerle değerlendirmiyoruz. İç ve dış gelişmeler olarak bakıyoruz. Bu gelişmeler Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini pekiştirdi" diye konuştu. Şen şöyle devam etti:

"Liderliğin güçlenmesi oylarımıza yansıyor. Son üç ay oylarımız yükselişteydi. Şu anda birinci partiyiz. Ardımızdan gelen ikinci ve 3üçüncü partinin oy toplamından daha fazla oyumuz var. Yüzde 40'a doğru yükseliyoruz. Buradan sonra bir plato görülüyor."