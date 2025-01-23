Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ocak ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 250 baz puan indirerek, yüzde 45 seviyesine çekti. Ekonomistlerin beklentisi de, bankanın faizi 250 baz puan indirmesi yönündeydi.

Merkez Bankası, 2024 Aralık toplantısında politika faizinde 250 baz puan indirime giderek, 22 ay sonra ilk kez faiz indirmiş ve 2024 Mart ayında gerçekleştirdiği son faiz artışının ardından, 8 ay sonra para politikasını değiştirmişti.