Koridorda baygınlık geçirdi! Mourinho acil yardım çağırdı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısının ardından bir güvenlik görevlisinin bayılması nedeniyle sağlık ekiplerini yardıma çağırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 08:53, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 08:54
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısının ardından şok yaşadı.
Mourinho'nun basın toplantısının ardından koridora çıktığı anda bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü.
Portekizli teknik adamın seslenerek yardım istemesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.
Hızlıca müdahale edilen görevlinin sağlık durumu kontrol altına alındı. Kısa süreli panik yaşanan koridorda Jose Mourinho da görevliye müdahale edilirken endişeli şekilde başında bekledi.