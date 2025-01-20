Acun Ilıcalı'dan transfer müjdesi

Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Maç sonu Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Güzel transferler yapacaklarını açıklayan Ilıcalı, "Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya ulaşmaya çalışacağız" dedi.

'FİKSTÜR AVANTAJI VAR'

Fikstür avantajlarının olduğunu belirten Ilıcalı, "En başından beri şunu söyledik. Kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyonluk istiyoruz, mücadele edeceğiz dedik. 2 puan kaybedince ortalığı yıkmanın ne manası var. Fenerbahçe taraftarıyla büyük. Biz büyük bir aileyiz, camiayız. Taraftarımıza güveniyorum. Omuz omuza verip puan farkını kapacağız. Fikstür avantajımız var ciddi derecede. Geleceği bilemiyoruz ama fikstür avantajı, oynanacak maçların çoğunluğu var" ifadelerini kullandı.