Reklam Kurulu yılın ilk toplantısında ceza yağdırdı

Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle 2024 yılında 277 milyon liranın üzerinde para cezası uygulayan Reklam Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 353 sayılı 2025 yılının ilk toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında görüşülen 209 adet dosyadan 189'unun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı ve 188 dosya hakkında reklam durdurma cezaları ile birlikte, toplam 29 milyon 136 bin 384 lira idari para cezası ve aykırı bulunan dosyalardan 10'una tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine adına erişim engeli idari tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda finansal piyasalar öne çıktı

Reklam Kurulu toplantıda tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismar edilmesinin engellenmesi amacıyla bankacılık sektöründe çevreye ilişkin beyanlarının kullanımına yönelik incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, enerji kimlik belgesi bulunan konutlara özel "yeşil konut kredisi" ve elektrikli ve hibrit araçlara özel "yeşil taşıt kredisi" gibi kredi reklamlarında ana vaadin açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği, ancak reklamlarda faiz oranı veya ücret muafiyeti gibi avantajlardan bahsedildiği fakat bu avantajlara dair yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca, çevreye ve doğaya duyarlılığa ilişkin olarak "cazip" ve "uygun" faiz oranı veya ücret muafiyetinden bahsedilmesine rağmen uygulamada standart kredilerden bir farklılığın olmadığı ve son olarak gerçekleştirilen çevresel eylemlerin gerçekte olduğundan daha fazla etki yarattığı yönünde izlenim oluşturulduğu hususları tespit edildi.

Bu kapsamda, bahsi geçen aykırılıkları içeren reklamlarla ilgili olarak, 10 banka hakkında reklamların "durdurulması cezası" uygulanmasına, ayrıca finansal piyasalara ilişkin birlik ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtımlı yazı ile bilgilendirme yapılmasına karar verildi.

"Tüketicilerin Eksiksiz ve Doğru Bilgilendirilmesi"

Finansal sözleşmelere taraf olan tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için kredi reklamlarında faiz ve kar payı dışında tüm ücret, komisyon ve masraflar da belirtilmesi ve kredinin toplam maliyetini ve yıllık maliyet oranını gösteren bilgiler, reklamın ana mesajında yer almalıdır. Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından bir finansman şirketinin araç kampanyası reklamında, faiz oranlı kredinin şartı olarak alınan katılım ücretinin ana mesajda yer almadığını ve bu ücretin dahil olduğu yıllık maliyet oranı bilgisinin verilmediğini tespit edildi. Böylelikle tüketicilerden kredinin gerçek maliyetinin gizlendiği belirlendi. Bu gerekçelerle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.