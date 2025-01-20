Dolar günü 35,56 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 35,56 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 17:20, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,5690
|35,5700
|35,5680
|35,5690
|Avro
|36,3300
|36,3310
|36,9260
|36,9270
|Sterlin
|43,2550
|43,2650
|43,6600
|43,6700
|İsviçre frangı
|38,9000
|38,9100
|39,1000
|39,1100
|ANKARA
|ABD doları
|35,5390
|35,6190
|35,5380
|35,6180
|Avro
|36,2900
|36,3700
|36,8860
|36,9960
|Sterlin
|43,1950
|43,4050
|43,6000
|43,8100