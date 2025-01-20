Dolar günü 35,56 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,5690 35,5700 35,5680 35,5690 Avro 36,3300 36,3310 36,9260 36,9270 Sterlin 43,2550 43,2650 43,6600 43,6700 İsviçre frangı 38,9000 38,9100 39,1000 39,1100 ANKARA ABD doları 35,5390 35,6190 35,5380 35,6180 Avro 36,2900 36,3700 36,8860 36,9960 Sterlin 43,1950 43,4050 43,6000 43,8100