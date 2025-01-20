Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,75 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksleri ile İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.