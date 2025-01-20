Borsa günü yükselişle tamamladı

IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
Ortalama otomobil fiyatları değişti
Ortalama otomobil fiyatları değişti
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
AK Parti'nin masasındaki son anket
AK Parti'nin masasındaki son anket
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 18:34, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 18:37
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,75 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksleri ile İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber