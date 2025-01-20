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Sergen'den Tümer'e ağır cevap: Rezil rüsva ederim

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, kendi maçlarına da bahis oynadığını iddia eden eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'e çok ağır cevap verdi. Sergen Yalçın, "Bir daha benimle ilgili yalan yanlış hikaye anlatan olursa yemin ediyorum, rezil rüsva ederim." derken 28 aydır kardeşinin rahatsızlığından kaynaklı hastane hastane gezdiklerini ve perişan olduklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Tümer Metin'den özür mesajı gecikmedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 10:22, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:36
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"Kendi maçlarına da bahis oynadı" iddiasına Sergen Yalçın'dan sert tepki gelince Tümet Metin özür mesajı yayımladı.

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ta aynı dönemde forma giydikleri Sergen Yalçın ile ilgili anlattığı soyunma odası anısı tartışma yarattı.

"Sergenle bir maçta oynuyoruz. Sergen attı, adele de attı denilen maç. Golü attı, sakatlandı ve maçtan çıktı. Devre arasında soyunma odasında şöyle bir konuşma yaşandı." diyen Metin, Yalçın'ın futbolculuk döneminde kendi maçlarına da bahis yaptığını iddia ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Soyunma odasında normalde çok konuşmaz. Bu maç için devre arasında herkese uyarılarda bulunmaya başladı. Aman dikkat edin, çok ileri çıkmayın şeklinde. Sergen ile bir an göz göze geldim. Çünkü Sergen'den gördüğümüz bir sahne değil. Yeni hoca geldi, herhalde kendini göstermek için böyle çabalıyor dedik ama gerçeği sonradan öğrendik. Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tutmuş, bir tek bizim maç kalmış. Aman kaybetmeyelim kuponu diyor. Derdi orası yani."

ERSİN DÜZEN ARAYA GİRDİ

Bunun üzerine programın moderatörlüğünü üstlenen Ersin Düzen, "Değildir hocam sanmıyorum. Kendi maçıyla ilgili olarak böyle bir şey yapmaz" dedi. Tümer Metin ise "Kendi maçıyla ilgili kupon değil büyük bir kupon yapmış diyorum. Atıyorum 20 maçlık bir seri yapmış" cevabını verdi.

SERGEN YALÇIN AĞIR KONUŞTU

Tümer Metin'in anlattığı hikayenin ardından Sergen Yalçın'ın ne cevap vereceği merak ediliyordu. Ekol TV'deki programında oldukça sinirli olduğu gözlenen Yalçın adeta ateş püskürdü.

Bir daha televizyonda kendisiyle ilgili yalan yanlış hikaye anlatan olursa rezil rüsva edeceğini söyleyen Yalçın, söz konusu iddialara şu yanıtı verdi:

"Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız ondan sonra. Gidin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ne iş yapıyorsanız yapın. Allah'a yakın bana da uzak olun. Artık bunlardan bıktım. Kimin ne hikayesi varsa benimle ilgili anlatsın. Ne anlatacaksa anlatsın. Bu konu da bitsin. Yalan yanlış hikayelerinizi anlatın ve bitsin. Ben de kurtulayım. 28 aydır hastanelerde dolaşıyorum. Kardeşim dün yine hastaneye yattı. Hastanelerde geziyoruz 28 aydır. Ailecek perişan olmuş durumdayız. Yeter kardeşim ya! Yeter yani! Yeter, bıkmadınız mı?"

TÜMER METİN ÖZÜR DİLEDİ

Tartışmalara neden olan anısını paylaşan Tümer Metin, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı.

"Tamamen soyunma odasında yapılan bir esprinin buralara gelmiş olmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığımı ve bu anlamda "eksikliğimi" kabul ettiğimi samimiyetle bilmenizi temenni eder, önce Sergen hocadan ve tüm kamu oyundan verdiğim meşguliyet için özür dilerim. Takdir sizlerin"

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