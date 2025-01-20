MSB, 'Zeytin Dalı Harekatı' şehitlerini andı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir destanın adıdır Zeytin Dalı Harekatı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" denildi.

Bir destanın adıdır #ZeytinDalıHarekatı!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 7nci yıl dönümünde aziz. pic.twitter.com/erX4svaeqP T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2025