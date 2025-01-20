Bakan Kurum'dan 'Bakırcılar Çarşısı' paylaşımı

Malatya'da depremde ağır yıkıma uğrayan Bakırcılar Çarşısı, vatandaşın ve esnafın talebi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca kendi yerinde sağlamlaştırılmış zeminde yeniden inşa ediliyor.

Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı!



Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 1️3️ bin 6️0️0️ fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı.



Burası. pic.twitter.com/tziWZNbxjX Murat KURUM (@murat_kurum) January 20, 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakırcılar Çarşısı çalışmalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı. Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı."

Bakan Kurum çarşının tamamlandığında "3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis, 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak" ifadelerini kullandı.

Kurum, çarşıda yapılan çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.