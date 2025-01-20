Yurt Dışı ÜFE 2024'te yüzde 23,50 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2024'e ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Yurt dışı üretici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 artarken, 2024'ün tamamında yüzde 23,50 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,19 artış, imalatta yüzde 23,53 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,53 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 24,07 artış, enerjide yüzde 8,08 artış, sermaye mallarında yüzde 27,58 artış olarak gerçekleşti.

Yurt Dışı ÜFE nedir?

Yurt Dışı ÜFE belirli dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir. Endeks, yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen tüketim, ara ve sermaye malları ile enerji sektöründeki fiyat değişimlerini ortaya koyar.