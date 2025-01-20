Bakanlıktan Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma
AK Parti'nin masasındaki son anket
AK Parti'nin masasındaki son anket
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakanlıktan Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından kalp krizi geçiren TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık, tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 11:12, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:16
Yazdır
Bakanlıktan Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımı sonrası kalp krizi geçiren TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir."

İletişim Başkanı Altun'dan geçmiş olsun mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Altun, "TRT Spor spikeri Sayın Erdoğan Arıkan'ın Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından kalp krizi geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Fahrettin Altun, Erdoğan Arıkan için şifa dileğinde bulundu, "Sayın Arıkan'a, ailesine, spor camiasına TRT'ye ve tüm sevenlerine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber