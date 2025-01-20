Bakanlıktan Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımı sonrası kalp krizi geçiren TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir."

İletişim Başkanı Altun'dan geçmiş olsun mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Altun, "TRT Spor spikeri Sayın Erdoğan Arıkan'ın Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından kalp krizi geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Fahrettin Altun, Erdoğan Arıkan için şifa dileğinde bulundu, "Sayın Arıkan'a, ailesine, spor camiasına TRT'ye ve tüm sevenlerine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.