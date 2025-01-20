Van'da terör soruşturmalarında 9 gözaltı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 11:16, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:42
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 12-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.