Ünlü perakende zinciri halka arz oluyor

Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
Ümit Özdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltı
Ümit Özdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltı
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
AK Parti'nin masasındaki son anket
AK Parti'nin masasındaki son anket
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ünlü perakende zinciri halka arz oluyor

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında 2024'te ilk 5 firma arasında yer alan Altun Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 19:10, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 19:11
Yazdır
Ünlü perakende zinciri halka arz oluyor

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arz sürecini duyurmak için Adana'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, şirketin gelişim hikayesi, yatırımları, hedefleri ve halka arz planları açıklandı.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirle satın alımları gerçekleştirmeyi, işletme sermayesi olarak kullanmayı, üretime yönelik yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi ve küresel pazarlardaki etkisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Halka arz planı çerçevesinde, başvuruda yer alan taslak izahnameye göre, şirketin çıkarılmış sermayesi 127 milyon liradan 142 milyon liraya yükseltilmesi dolayısıyla artırılacak 15 milyon lira nominal değerli 15 milyon adet pay ve ortaklardan 5 milyon lira nominal değerli 5 milyon adet pay olmak üzere toplam 20 milyon lira değerli 20 milyon adet payın halka açılması planlanıyor. Bu süreçle şirketin halka açıklık oranı da yüzde 14,08 olacak.

Satışlarının yüzde 98'ini ihracata yönelik gerçekleştiren Altun Gıda, limon, portakal, mandalina, greyfurt olmak üzere üzüm, karpuz, çilek, kiraz, elma, kavun, şeftali, nektarin, kayısı, nar, armut, domates, pırasa, salatalık, kabak ve havuç gibi ürün gruplarında üretim yaparak, aynı zamanda sözleşmeli üreticilerine ürettiriyor.

3 milyon 400 bin metrekarelik arazide Avrupa Birliği normlarına uygun üretim gerçekleştiren Altun Gıda, geçen yıl Türkiye'nin 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatına önemli katkı sağlayarak en fazla ihracat yapan ilk 5 şirket arasında yer aldı.

AB normlarına uygun ihracatla ünlü süpermarketlerin tedarikçisi haline gelen şirket, ihracatının büyük bir bölümünü uluslararası dev perakende market zincirlerine yapıyor.

Narenciye üretimini kendisine ait 3,4 milyon metrekare tarım arazisinde AB normlarına uygun gerçekleştiren Altun Gıda'nın Hatay Dörtyol'da 32 bin metrekare alan üzerine 14 bin metrekare alanı kapalı kurulu tesisi ve 6 bin metrekare içerisinde bulunan 2 bin 200 metre kapalı soğuk hava ve şoklama odaları bulunuyor.

Altun Gıda'nın 2004'te bünyesine kattığı ve yüzde 100'üne sahip olduğu Romanya'daki iştiraki Unifrutti, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yapma konusunda şirketin operasyonuna verim kazandırıyor. Avrupa'nın en büyük soğuk hava ve tedarik zinciri merkezlerinden biri olan Unifrutti, Türkiye'nin yanı sıra, Yunanistan, Arjantin, Güney Afrika, İtalya ve Çin gibi dünya pazarlarından da ürün tedarik ederek yıl boyunca ürün çeşitliliğini koruyor.

Gazetecilerle bir araya gelen Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arz başta olmak üzere şirketin gelişim hikayesini, yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı.

İş hayatına başlama serüvenini anlatan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, askerlik için İstanbul'a geldiğini önce terzi olarak çalıştığını sonra da babasının vefatı üzerine memleketi İskenderun'a dönerek, Altun Gıda'nın bugünkü temellerini attığını söyledi.

Altun, "Hatay, bildiğiniz gibi Orta Doğu'nun ticaret yolları üzerinde. 1981'de Hatay'dan bölgeye ilk başta beyaz eşya satarak başladım. Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan gibi ülkelerde iyi işbirlikleri kurdum. Daha sonra iş yaptığım kişiler, bana başka ürünler de sormaya başladı. Yaş meyve ve sebze de satmaya başladım. Üretim tesisi kiraladım. Hatay ve Çukurova bölgesinde sözleşmeli çiftçilerle çalıştım, daha sonra da kendi çiftliklerimiz oldu" diye konuştu.

2011'de üretime geçme kararı aldıklarını anımsatan Altun, önemli bir noktada farklılaştıklarını ve çiftçilere pestisit kullanımının zararlarını anlattıklarını dile getirdi.

Altun, "Böylece Avrupa standartlarında ürün ihracatı yaparak, rakiplerimizden ayrıldık. Bu anlayışımız, hikayemizi gerçek anlamda başlatan bir dönüm noktası oldu. Bugün, net ihracatçı kriterlerine uygun olarak başta Avrupa Birliği olmak üzere, Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına ihracat yapıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin büyük sebze ve meyve ihracatçılarından biri olarak halka arz heyecanı yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber