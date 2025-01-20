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Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin 2024 yılı kasım ayı sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 363 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 659,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 11:44, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:45
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Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Kasım 2024'te önceki aya göre yüzde 1,1 azalışla 363 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,5 artışla 659,7 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, kasımda 7,2 milyar dolar azalarak eksi 296,7 milyar dolar oldu.

Rezerv varlıklar kalemi, önceki aya göre yüzde 1,3 azalışla 157,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 0,7 artarak 70,3 milyar dolar ve diğer yatırımlar yüzde 1,9 azalarak 130,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 azalışla 47,8 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları 121,9 milyar dolar oldu

Yükümlülükler altındaki doğrudan yatırımlar kalemi, döviz kurlarındaki artışa karşın BIST 100 endeksindeki yükseliş etkisiyle, önceki aya göre yüzde 0,8 artışla 179,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yükümlülükler alt kalemleri önceki aya göre incelendiğinde, portföy yatırımları yüzde 4,3 artarak 121,9 milyar dolar ve diğer yatırımlar yüzde 0,9 azalarak 358,2 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankasının mevduat yükümlülükleri yüzde 3,8 azalışla 36,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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