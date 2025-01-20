Avcılar'da yol kenarına çöp bırakan kişiye ceza

Çöpü kaldırıma bıraktıktan sonra etrafına bakan S.B. kimsenin görmediğini düşünerek aracına binip sokaktan ayrıldı. Bir mahalle sakini o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde oturan S.B., eşi ve çocuğuyla evinden çıktıktan sonra beraberinde getirdiği çöp poşetlerini yakındaki konteynere atmak yerine kaldırımdaki ağacın dibine bıraktı.

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