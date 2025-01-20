Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçiyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 12:03, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:54
Türkiye'nin Halep başkonsolosluğunda, vize ve pasaport işlemleri yapılacak. Başkonsolosluk, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.
Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, 12 Aralık'ta Şam Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı.
Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta açılmıştı.