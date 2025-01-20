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Ölen eşinin yerine aday oldu! Seçimi kazanır kazanmaz mezarlığa koştu

Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden muhtarın yerine seçilen isim eşi oldu. Seçimden galip çıkan eşinin ilk iş olarak mezarlığa koştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 12:45, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:08
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Ölen eşinin yerine aday oldu! Seçimi kazanır kazanmaz mezarlığa koştu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 31 Mart 2024'teki seçimlerde muhtar seçilen Fehmi Metin Peynirci geçtiğimiz haftalarda kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Peynirci'nin vefatı sonrası İlçe Seçim Kurulu kararıyla mahalleli yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti.

SEÇİMİ EŞİ KAZANDI

Zaferyolu İlkokulunda başlayan İplik Mahallesi Muhtarlık seçiminde 224 seçmen bulunurken, 4 aday yarıştı. Adaylardan birisi de hayatını kaybeden muhtarın eşi Selma Peynirci oldu.

Peynirci yapılan oylama sonrası rakiplerinden arasından sıyrılarak aldığı 101 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.

"BU GÖREVİ KIYMETLİ EŞİMİN GÖREVİ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM"

Selma Peynirci'nin muhtar seçildikten sonra ilk işi ise geçtiğimiz günlerde vefat eden kocası Fehmi Metin Peynirci'nin mezarını ziyaret etmek oldu.

Seçimin ardından açıklamada bulunan ve buruk bir sevinç yaşadığını kaydeden Selma Peynirci, "Çok üzgünüm bu görevi kıymetli eşimin görevi olarak sürdüreceğim. Mahalleye en güzel şekilde hizmet etmek için çalışacağım. Beni yalnız bırakmayan mahallelilerimize teşekkür ederim" dedi.

Peynirci'nin mazbatasını alarak hafta içi göreve başlaması bekleniyor.

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