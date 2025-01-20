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İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifayla birlikte, İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 28'e geriledi. Öte yandan Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş ile Isparta'nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen de İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 16:04, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:13
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İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor

İYİ Parti'de bir milletvekili daha partiden istifasını açıkladı.

Konya milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa etti. Karaman, istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

"Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu." diyen Ünal Karaman, "Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

Karaman'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 28'e geriledi.

Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen İYİ Parti'den istifa etti

Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamayla duyuran Özmen, bu adımı Gelendost'un geleceği ve birliktelik anlayışı doğrultusunda attığını belirterek yeni siyasi haritasını ilerleyen günlerde açıklayacağını ifade etti.

Özmen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gelendost'ta hizmet etme onurunu yaşadığım bu süreçte, sizlerin güvenine layık olabilmek için gece gündüz çalıştım. Görev sürem boyunca, ilçemizin sorunlarını çözmek ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Ancak bugün, Gelendost'un geleceğiyle ilgili önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsayıcı bir birliktelik sağlamak adına, mensubu olduğum İYİ Parti'den istifa etme kararı aldım. Bu kararı alırken, ülkemizin ihtiyaç duyduğu birliğe katkı sağlamak ve ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için en doğru adımı atmaya özen gösterdim. Söz konusu vatan olduğunda siyasi tercihler farklılık gösterebilir; ancak halkımıza duyduğum sevgi ve hizmet aşkı, her zaman önceliğim olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm teşkilat mensuplarına ve bana destek olan tüm Gelendost halkına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde Gelendost'umuzu daha güzel yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır."

Kahramanmaraş'ta İYİ Parti'li belediye başkanı partisinden istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanı seçilen Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Çağlayancerit'imizin geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti'den istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Çağlayancerit'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleri ile desteklenmektedir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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