Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 13:00, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:01
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1057 gün) vadeli, 6 ayda bir TÜFE'ye endeksli kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.