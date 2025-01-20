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Elektrikli skuterlere 'yerli üretim' ve 'hız sınırı' düzenlemesi geliyor!

Milyonlarca kişinin kullandığı elektrikli skuterlere yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Hükümet, elektrikli skuterlerda yaşanan kaza ve risklerin en aza indirilmesi için skuterlerin hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir düzenlemeye gidiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 13:08, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:10
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Elektrikli skuterlere 'yerli üretim' ve 'hız sınırı' düzenlemesi geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapılacağını kaydederek, elektrikli skuterlerin hızlarının otomatik olarak düşürülmesinin ve yerlilik şartının gündemde olduğunu açıkladı.

'Sürüş güvenliği artacak'

Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapacağımız düzenlemeyle işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen elektrikli skuter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız."

Yasaklı bölgeye giren skuterlerın hızı otomatik düşecek

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Elektrikli skuterlerin yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren elektrikli skuterler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren elektrikli skuterlerın hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek. Elektrikli skuter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleriyle ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak."

Uraloğlu, düzenleme sonrası elektrikli skuterlerin devrilme veya kazalarının işletmeci firmalarca kayıt altına alınacağının, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla Bakanlık veri tabanına kaydedileceğinin altını çizdi.

Yüzde 30 yerlilik şartına uymayanın faaliyetleri durdurulacak

Hizmette bulunan elektrikli skuterlerin en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağına işaret eden Uraloğlu, tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen elektrikli skuter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti.

Uraloğlu, "Kullanılan ürünlerin belirli bir standartta olması adına işletmecilerce hizmete sunulan elektrikli skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak." ifadesine yer verdi.

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