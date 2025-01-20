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Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde berberlerle ilgili yeni bir karar alındı. Bundan böyle Tarsus'taki berberler köpekleri de tıraş edebilecek. Üstelik köpek tıraşının fiyatı damat tıraşından bile daha pahalı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 13:11, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:14
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Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi

Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası, yeni bir tarife yayınladı. Berber tarifesinde ilginç bir detay yer aldı.

2 BİN TL'YE KÖPEK TIRAŞI

Tarsus'taki berberlerde köpeklerin de tıraş edilmesine izin çıktı. Oda tarafından köpek tıraşının fiyatı 2 bin TL olarak açıklandı.

DAMAT TIRAŞI 1.500 TL

Köpek tıraşının damat tıraşından bile pahalı olması dikkat çekti. İlçedeki berberlerde damat tıraşının fiyatı ise 1.500 TL olarak belirlendi.

Tarsus'taki berber tarifesi şöyle:

  • Saç tıraşı: 300 TL
  • Sakal tıraşı: 150 TL
  • Çocuk saç kesim: 250 TL
  • Saç yıkama: 80 TL
  • Ense ve faul düzeltme: 100 TL
  • Saç boyama: 600 TL
  • Fön: 80 TL

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