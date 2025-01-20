Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi

Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası, yeni bir tarife yayınladı. Berber tarifesinde ilginç bir detay yer aldı.

2 BİN TL'YE KÖPEK TIRAŞI

Tarsus'taki berberlerde köpeklerin de tıraş edilmesine izin çıktı. Oda tarafından köpek tıraşının fiyatı 2 bin TL olarak açıklandı.

DAMAT TIRAŞI 1.500 TL

Köpek tıraşının damat tıraşından bile pahalı olması dikkat çekti. İlçedeki berberlerde damat tıraşının fiyatı ise 1.500 TL olarak belirlendi.

Tarsus'taki berber tarifesi şöyle: