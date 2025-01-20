Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.

Partisinin gençlik kolları başkanı Cem Aydın'a getirilen adli kontrol kararına tepki gösteren CHP lideri Özel, soruşturmanın siyasi olduğunu söyedi.

"CHP SEÇİME HAZIR, ADAYIMIZ HAZIR"

"Aracıyı aradan çıkar. Akın'ı çek biz buradayız." ifadesini kullanan Özgür Özel, "Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan. Benim partim hazır, ben hazırım, CHP her şeyiyle seçime hazır, adaylarımız, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma alırsın cevabı." diye konuştu.

"CEM AYDIN FİİLEN GÖZALTINDAYDI"

Cem Aydın hakkında gözaltı kararı olmadığını ancak fiili olarak gözaltı işlemi uygulandığını söyleyen Özgür Özel, "Gittiler, ifade alındı, savunma yapılşdı, hakime sevk edildi. 'Gözaltı kararı yok' diyorlar. O zaman iki araba 8 polis nasıl Cem'i götürüyorsun." dedi.