Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 13:44, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:45
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriyenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPGli terörist ile Irakın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKKlı. pic.twitter.com/amurf9c32R