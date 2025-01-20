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1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek

Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat tarihi itibarıyla ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kart sahiplerini otobüslere almayacaklarını duyurdu. Yapılan bildirimde, tam kart sahibi olmayan yolculara "kamu araçlarını tercih etme" tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 15:24, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:24
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Ankara'da ücretsiz ya da indirimli biletlere yönelik gelir desteği miktarını yeterli bulmayan özel halk otobüsçüleri, söz konusu destek ödemelerinin artırılmaması halinde 20 Ocak'ta kontak kapatacaklarını duyurmuştu.

Otobüs şoförleri, bugün astıkları yeni duyuru ile 1 Şubat'tan itibaren bazı ulaşım kartlarının kullanımının kabul edilmeyeceğini açıkladı.

ÖĞRENCİ, 65 YAŞ VE İNDİRİMLİ KARTLAR KABUL EDİLMEYECEK

Paylaşılan metinde 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kart sahiplerini otobüslere almayacaklarını belirtilirken, Ankara Özel Halk Otobüsleri, tam kart sahibi olmayan yolculara "kamu araçlarını tercih etme" tavsiyesinde bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla belediyelerin gelirlerinde yapılan kesintiler nedeniyle, özel halk otobüslerine verilmekte olan abonman, indirimli ve ücretsiz tarife gelir desteği uygulaması, 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermiştir.

Bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında halen gelir desteği ödemesi yapılıp yapılmayacağı yönünde karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilememiştir.

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz hizmet alan yolcular için ödenen gelir destekleri, bir günlük hizmetimizi ancak karşılamakta ve hizmet verirken ortaya çıkan tüm maliyetler esnaflarımızın üzerine bırakılmaktadır.

Ekonomik olarak hizmetlerimizi devam ettirmemizin imkansız hale gelmesinden dolayı,

1 Şubat 2025 tarihinden itibaren;

- Ücretsiz

- Öğrenci Abonman

- İndirimli

tarifelerden faydalanan yolcularımıza, istemeyerek de olsa hizmet verilemeyecektir. 1 Şubat itibarıyla özel halk otobüslerinden yalnızca tam bilet ücreti ödeyen yolcularımız faydalanabilecektir.

Ücretsiz, öğrenci abonman ya da indirimli tarife kullanan yolcularımızın, kamu araçlarını tercih etmelerini rica ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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