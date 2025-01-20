Minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 25 S 0307 plakalı minibüs ile 25 AEG 600 plakalı otomobil çarpıştı.

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