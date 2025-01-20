Minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Erzurum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 14:26, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:28
Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 25 S 0307 plakalı minibüs ile 25 AEG 600 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapatılan yolda, ekiplerin incelemelerinin ardından araçlar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.