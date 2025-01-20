MEB fahiş fiyat artışı yapan özel okullara soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için mevzuata aykırı şekilde yüksek ücret talep eden özel okullara karşı harekete geçti. Kademe başlangıç sınıflarına (anaokulu, 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri zorunlu kılan okulların incelenmesi ve soruşturulması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Bakanlık, velilerin mağduriyetini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden son iki yılın verilerini inceledi. Bu doğrultuda, birçok özel okulun "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücretlerinde" mevzuata aykırı ve maliyetin çok üzerinde fiyatlar talep ettiği belirlendi. Bakanlığa ulaşan şikayetlerin de etkisiyle, bu okullara yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, fahiş fiyat artışı yapan özel okulların Ticaret Bakanlığı tarafından da yakından takip edildiği ifade edildi.

3 Ocak düzenlemesiyle denetimler sıkılaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 3 Ocak 2025 tarihinde yaptığı değişiklikle, özel okulların kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde "fahiş artış" yapılmasını yasakladı. Yeni düzenleme, anaokulu, bir, beş ve dokuzuncu sınıf kademelerinde, hizmetle orantısız şekilde ücret artışlarının önüne geçilmesini amaçlıyor.

Eğitimin niteliği artmalı, kar odaklı faaliyet yasak

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan hüküm, okulların yalnızca kar amacı güderek faaliyet gösteremeyeceğini ifade ediyor. Kanun, eğitim hizmetlerinin ücretlendirilmesinin, eğitimin niteliğini artırmak ve yatırımları desteklemek amacıyla yapılması gerektiğini vurguluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullardan eğitim dışındaki hizmetlerde de mevzuata uygun hareket etmelerini talep ediyor. Bakanlık, uygulamanın yakın takibini sürdüreceğini ve velilerin ekonomik çıkarlarını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.