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ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, engelli adayların, sağlık raporları ile rapor içeriklerine uygun sınav uygulama taleplerini başvuru merkezlerine gitmeden ve başkanlığa rapor/belge göndermeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapabileceğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 14:44, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:07
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ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, dijital devlet anlayışının kamu hizmetlerinde bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunumunun yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılması kapsamında, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılacak engeli ve sağlık sorunu bulunan adaylara sınav başvuru işlemlerinde kolaylık sağlandığını belirtti.

Prof. Dr. Ersoy, "Engelli adaylar, sağlık raporları ile rapor içeriklerine uygun sınav uygulama taleplerini (okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı, araç-gereçle sınava alınma, büyük punto basılı soru kitapçığı vb.) başvuru merkezlerine gitmeden ve Başkanlığımıza rapor/belge göndermeden, ÖSYM AİS üzerinden 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapabilecekler.

Adayların engel/sağlık durum bilgilerini ve sınav uygulama taleplerini 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden başkanlığımıza iletebilmeleri için sağlık raporlarında yer alan verilerinin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sistemlerinde dijital olarak bulunması, e-rapor sisteminde kayıtlı olması (barkodlu/karekodlu) ve kayıtlı rapordaki tanı ile engel oranlarının uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir" dedi.

'RAPORLARDAKİ BİLGİLER DİJİTAL ORTAMA AKTARILMALI'

Prof. Dr. Ersoy, "Adayların bu hizmeti kullanabilmesi için 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanıma açılan ve AİS (https://ais.osym.gov.tr) profillerinde yer alan 'E-Rapor Bilgilerim' sekmesi üzerinden sağlık raporlarının (Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu/Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu/Durum Bildirir Sağlık Raporuna) geçerlilik süresini, hastalık tanılarını ve varsa engel oranlarını kontrol etmeleri, hastalık tanı ve engel oranlarını görüntüleyemeyenlerin raporlarını aldıkları hastanelere başvurarak raporlarındaki bilgilerin dijital ortama aktarılması talebinde bulunmaları olası aksaklıkların önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.

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