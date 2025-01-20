'OKHAN' testlerden tam not aldı

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
KPSS 2025/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2025/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
Ortalama otomobil fiyatları değişti
Ortalama otomobil fiyatları değişti
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı hakkında soruşturma
AK Parti'nin masasındaki son anket
AK Parti'nin masasındaki son anket
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Ana sayfaHaberler Yaşam

'OKHAN' testlerden tam not aldı

Mersin'de Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen OKHAN adlı insansız deniz aracı (İDA) testleri başarıyla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 15:03, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:04
Yazdır
'OKHAN' testlerden tam not aldı

Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren Kayacı Savunma tarafından 2018'de üretimine başlanan OKHAN, zorlu deniz durumlarında görev yapması için tasarlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yürütülen proje kapsamında denizde farklı koşullarda ve zamanlarda kontrol edilen otonom deniz aracı, girdiği testleri başarıyla geçti.

Boyu 11,5 metre, ağırlığı 7 ton olan OKHAN, 390 beygirlik motor gücüyle 27 knot hıza ulaşabiliyor.

OKHAN'ın seyir menzili, 350 deniz miline çıkabiliyor.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip araç, otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabiliyor.

"Görevlerini sorunsuz yerine getiriyor"

Kayacı Savunma AR-GE Direktörü ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Özdemir, OKHAN'ın mavi sulardaki kontrol, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılacağını söyledi.

Aracın Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirildiğini belirten Özdemir, "Araç, üzerinde barındırdığı radar, termal ve gece görüş kamerası gibi birçok özelliği sayesinde kendi karar mekanizmasını yapay zeka desteğiyle alıp görevlerini sorunsuz yerine getiriyor." dedi.

Özdemir, OKHAN'ın ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığınca kullanılacağını ifade ederek, "OKHAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla geçti. Şu an envantere girme aşamasında son görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Aracın farklı fonksiyonlarda kullanılabileceğini dile getiren Özdemir, şunları anlattı:

"OKHAN, istenildiğinde üzerine konulabilecek sistemler sayesinde silahlı insansız deniz aracı ve kamikaze insansız deniz aracına dönüştürülme özelliğine sahip. Deniz aracımızın platformunu Mersin'de kendimiz tasarladık ve imal ettik. Yazılımını da kendi iç bünyemizde gerçekleştirdik. Elektronik parçalar ve sensörler hariç tüm sistem yerli ve milli olarak geliştirildi."

"OKHAN'ın ihracat potansiyeli yüksek"

Özdemir, aracın geliştirme sürecine Valilik, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin destek verdiğini belirtti.

Yurt içi ve dışında katıldıkları fuarlarda OKHAN'a ilgi gösterildiğini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"İHA ve İDA'lar dünyada yeni gelişen ürünler. Bu araçlarda AR-GE bitmez, sürekli devam eder. Bu konuda ülkeler arasında yarış var ve Türkiye de bu yarışta yerini aldı. İHA'larda kazanılan başarıları İDA'lar da göstereceğimize eminim. OKHAN, bu alanda en büyük adaylardan biri. Yurt dışındaki ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Birçok ülkeden talep geldi ama biz ilk olarak Savunma Sanayii Başkanlığı envanterine girme sürecini tamamlamak istiyoruz. OKHAN'ın ihracat potansiyeli yüksek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber