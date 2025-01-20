16 yaşındaki çocuğun kullandığı araç dereye uçtu
Tokat'ta 16 yaşındaki M.E.C.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil Behzat Deresi'ne düştü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 15:10, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:06
Tokat'ta öğlen saatlerinde Behzat Bulvarı Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü M.E.C.'nin kontrolünü yitirdiği 60 ACV 251 plakalı otomobil, Behzat Deresi'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.E.C., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.