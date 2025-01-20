Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na destek

ABB Başkanı Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun hakkında açılan soruşturmaya ilişkin verdiği yanıtı alıntılayan Yavaş, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gelecekte olmasını arzu ettiği hukuk sisteminden bahsetmesinin 'tehdit' neresinde var; anlamak mümkün değildir?" dedi.

"BAŞSAVCININ OLAYI KİŞİSELLEŞTİRDİĞİ İZLENİMİ YARATMAKTADIR"

Yavaş açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Bu soruşturma kararı Başsavcının, olayı adeta hukuki olmaktan çıkarıp kişiselleştirdiği izlenimi yaratmaktadır. Bunun anlamı da benim hakkımda konuşmayın demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez."