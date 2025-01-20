Vali açıkladı: Ankara'dan 660 Suriyeli ülkesine döndü

Ankara Valisi Vasip Şahin, Suriye'deki gelişmelerle birlikte Ankara'dan 660 kişinin Suriye'ye geri döndüğünü duyurdu.

"ANKARA KENDİ KULVARI İÇERİSİNDE EN GÜVENİLİR KENTLERDEN BİRİ"

Vali Vasip Şahin, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Valilik binasında basın toplantısı düzenledi. Vali Şahin, Ankara'nın kendi kulvarı içerisinde en güvenilir kentlerden biri olduğunu belirterek, "Bunu Türkiye için demiyorum; dünya için diyorum, Avrupa için diyorum. Ankara'da geçen yıl, evden hırsızlık olayı sayımız, günde 1,6 civarında. Bu yönüyle baktığınızda Ankara önemli ve güvenli bir kent. Asayişi düzgün, güven ilişkisi iyi kurulmuş bir kent. Amacımız ve çabamız, bu rakamı daha da altına indirmek. 1 bile fazla. Son bir olay kalana kadar bu mücadeleyi yürütmek durumundayız ifadelerini kullandı.

Ankara'da 2023 yılında aranması olan 41 bin 571 kişinin yakalandığını, 2024 yılında bu sayının 45 bin 745'e ulaştığını dile getiren Vali Şahin, asayiş uygulamaları ve genel bilgi toplama (GBT) faaliyetleri kapsamında 10 milyon 191 bin 591 kişinin sorgulandığını söyleyerek, 540 adet evden hırsızlık olayı gerçekleşmiştir. 11 bin 601 sosyal medya hesabından inceleme yapılmıştır. 18 Kasım 2024 itibarıyla 416 web sitesi, 21 sosyal medya hesabı ve 151 sosyal medya paylaşımına mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiştir diye konuştu.

'4 MİLYON 714 BİN 449 ARAÇ KONTROL EDİLDİ'

2024 yılında trafik birimlerinde görev yapan ekip sayısının önceki yıla göre 82 artarak 356'ya, personel sayısının ise 395 artarak 1859'a ulaştığını bildiren Vali Şahin, 2024 yılı içerisinde 225 bin 68 araç tescil edilmiş ve tescilli araç sayısı 2 milyon 798 bin 158'e ulaşmıştır. Tescil edilen araç sayısında bir önceki yıla göre yüzde 8 artış olmuştur dedi.Vali Şahin, 2024 yılında toplam 4 milyon 714 bin 449 aracın kontrol edildiğini söyleyerek, 1 milyon 874 bin 646 makbuz karşılığında 4 milyar 815 milyon 748 bin 507 lira cezai işlem uygulanmıştır. 71 bin 188 araç trafikten menedilmiştir. 104 ölümlü kaza gerçekleşmiş olup, 123 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAKİ YABANCI UYRUKLU SAYISI 200 BİN 772

Ankara'da bulunan toplam yabancı uyruklu kişi sayısının 200 bin 772 olduğunu belirten Şahin, 2024 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 4 bin 413, sınır dışı edilen göçmen sayısının 11 bin 284, geçici koruma altında olan yabancıların sayısının 84 bin 684, ikamet izni olan yabancıların sayısının 68 bin 494, uluslararası koruma statüsünde bulunan yabancıların sayısının ise 47 bin 594 olduğunu açıkladı. Vali Şahin, Suriye'deki son gelişmelerle birlikte 660 kişinin Ankara'dan Suriye'ye döndüğünü açıkladı.

'NORMAL DOĞUM ORANI DÜŞÜK'

Ankara'daki doğum sayılarını da açıklayan Vali Şahin, normal doğum oranlarının sezaryen doğum oranlarına göre düşük olduğunu belirterek, Toplamda normal doğum sayısı 19 bin 992, sezaryen doğum sayısı ise toplamda 36 bin 408, müdahaleli doğum sayısı 420, toplamdaki doğum sayısı 56 bin 820. Sezaryen doğumun azalması ve normal doğum sayısının artması gerekiyor dedi.

Ankara'daki kültürel etkinlikleri değerlendiren Vali Şahin, 11 milyon 132 bin 320 kişinin müzeleri ziyaret ettiğini, 1 milyon 62 bin 384 kişinin tiyatro seyircisi olduğunu açıkladı. Şahin, Ankara Kültür Yolu Festivali'nde yaklaşık 200 binin üzerinde ziyaret sağlandığını, günlük konser katılımının ise 30 binin üzerinde seyrettiğini belirtti. Şahin, Ankara'nın 2024 yılında 14 milyar 66 milyon 710 bin dolar ihracatla en çok ihracat gerçekleştiren 4'üncü il olduğunu söyledi. 2024 yılında gerçekleştirilen gıda denetimleriyle ilgili olarak da Vali Şahin, Toplam denetim sayısı 118 bin 122. Alınan numune sayısı 3 bin 589 ve uygulanan idari para cezası 86 milyon TL dedi.Vali Şahin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Ankara'nın 400 bin civarında göç aldığını, ilerleyen süreçte 200 binin üzerinde kişinin memleketlerine geri döndüğünü aktardı.