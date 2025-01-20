KPSS 2025/3 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 15:35, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:47
9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ocak 2025 tarihinde 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2025/3
Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2025/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin SayısalBilgiler