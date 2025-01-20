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Afyonkarahisar'da kitap dağıtımı tartışması: Valilikten açıklama

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın öğrencilere dağıtmak istediği kitapların İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellendiği iddialarına Afyonkarahisar Valiliği açıklık getirdi: "Karar, MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi'ne uygun olarak alındı."

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 15:58, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:01
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Afyonkarahisar'da kitap dağıtımı tartışması: Valilikten açıklama

Afyonkarahisar'da CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, yarıyıl tatili öncesinde öğrencilere ücretsiz kitap dağıtmak için yaptığı girişim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından durduruldu. Kitapların dağıtımına ilişkin engel kararının gerekçesi ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi oldu.

Başkan Köksal'ın başvurusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kitapların dağıtımı için gerekli izni verdi. Ancak belediye yetkililerinin, kitaplara Köksal'ın fotoğrafı ve mesajını eklemesi üzerine müdürlük harekete geçti. Yönergenin ilgili maddesi gereği, kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran materyallerin sosyal etkinliklerde kullanılmasının yasak olduğu belirtilerek kitapların dağıtımı iptal edildi.

Valilikten Açıklama

CHP'ye yakın sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde, kararın siyasi bir engelleme olduğu iddialarının gündeme gelmesi üzerine Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi'nin 5. maddesinin 10. fıkrasına atıfta bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

"Yönergede, 'Sosyal etkinliklerde; kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve öğelere yer verilmez' hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda dağıtılacak materyallerin herhangi bir reklam veya tanıtım unsuru içermemesi gerekmektedir. Dağıtımı planlanan kitaplar bu kurala uygun olmadığından işlem iptal edilmiştir."

"Algı Operasyonu" İddiası

Valilik, kararın mevzuat çerçevesinde alındığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kararın ardından bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde algı operasyonu yapılmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

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