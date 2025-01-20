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Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülere ilişkin okul idaresi ve görüntüde bulunan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 16:45, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:46
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Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Müdürlük, görüntülere ilişkin 17 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.

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