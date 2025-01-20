MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı

Kanuni değişiklik (7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) sonrasında yönetmelikte de değişiklik yapılması gerektiğini daha önce de ele almıştık.

Örneğin kanuna göre özellikle norm fazlası atamalarında ilçe grupları uygulamasına geçilmesi gerekiyor. Fakat bu düzenleme yapılmadan norm fazlası resen atamaları dahi yapıldı. Hatta Nisan ayında da yapılacak.



Yine MEB, öğretmenlerin 2025 yer değiştirme takvimini açıkladı ve takvimde sıra tayini uygulaması var fakat yönetmelikte bu noktada bir düzenleme yok.

Yine alan değişikliği bekleyen öğretmenler var, bakan Tekin'in memleketi Erzurum'da yapılacağı yönünde de cümlesi basına da düşmüştü fakat takvimde yok. Bu konunun da yönetmeliğe işlenerek keyfiyetten çıkarılması gerekir.

Yine takvimde proje okullarına öğretmen atama tarihleri de belirlenmiştir.



Bakan Tekin göreve geldiğinde proje okulları ile ilgili bir tasarruf kullanmış ve yönetmelikteki;

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesaplanmasında 6/7/2018 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz." İbaresini

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesaplanmasında 6/7/2020 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz."

Şeklinde değiştirmiş ve atama sürecini iki yıl uzatmıştı. Fakat geçen iki yıllık bu süreçte mevzuatta da proje okulu uygulamalarında da değişikliğe gidilmedi.



Kariyer basamaklarında da yönetmelik süreci uzadığından süreç kılı kılına yetiştirilebildi.

MEB mevzuat düzenlemelerinde neden bu kadar geç kalıyor ya da düzenlemeler için neyi bekliyor?



Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar