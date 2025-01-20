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ABD Başkanı Biden, görevini bırakmasına saatler kala af çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden, görevi devretmesine saatler kala seçilmiş başkan Donald Trump tarafından "hedef alınabilecek kişiler" için af çıkardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 17:27, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:55
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ABD Başkanı Biden, görevini bırakmasına saatler kala af çıkardı

The Hill gazetesinin haberine göre Biden, görevini Trump'a teslim etmeden son icraatını yaptı.

Biden, Kovid-19 salgını döneminin sembol ismi eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi ve ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i affetti.

Başkan ayrıca 6 Ocak 2021'deki Kongre Binası baskınını soruşturan komite üyeleri ile çalışanlarının yanı sıra komite önünde ifade veren polis memurları için de af çıkardı.

Aflara ilişkin basın açıklaması yapan Biden, "Ülkemize onur ve şerefle hizmet veren bu kamu görevlileri haksız siyasi amaçlı kovuşturmaların hedefi olmayı hak etmiyorlar." dedi.

Biden, "yeni yönetim tarafından hedef alınabilecek kişileri" affetmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Biden ilk kez, hakkında soruşturma bulunmayan kişiler için affederek af yetkisini "en geniş" şekilde kullanmış oldu.

- Milley'in Çinli mevkidaşı ile görüşmesi sorun olmuştu

Trump, 2023'te Milley'in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti.

Medyada çıkan haberlere göre, Milley'in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaşmıştı.

Trump, "Bu hain eylemin sonucunda Çin ile ABD arasında savaş çıkabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirmişti.

- Fauci'nin Kovid-19 salgını dönemindeki rolü, ABD'de tartışmalı

Fauci, 2022'de emekli olmadan önce yaklaşık 40 yıl boyunca ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünü yönetmişti.

Fauci, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki rolü nedeniyle Kongre'de Cumhuriyetçi Parti üyelerinin şiddetli siyasi saldırılarına maruz kalmış, Cumhuriyetçi temsilciler Fauci'nin "Kovid-19'un kökenleri ve nasıl yayıldığı" konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığını ileri sürmüştü.

Haziran 2024'te Temsilciler Meclisi oturumunda ifade veren Fauci, Cumhuriyetçi temsilcilerin yönelttikleri "virüsün kökenlerinin örtbas edilmesini organize etmek" suçlamasını "mantıksız" bulmuş ve şiddetle reddetmişti.

- Biden'ın afları

12 Aralık 2024'te Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını da affeden Biden, 23 Aralık 2024'te de idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

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