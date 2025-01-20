Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak

Ekonomi'den Besti Karalar'ın haberine göre; Hükümetin üzerinde çalıştığı esnek çalışma modeli şekillenirken, AK Parti esnek çalışmaya özellikli yeni tanım getirecek yasal düzenleme hazırlığı yapıyor. Belli meslek gruplarını kapsayacak esnek çalışma modeli ile ilgili önümüzdeki günlerde işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile görüşülecek. Esnek çalışma modeli ile çalışma saatleri kısalmayacak. Esnek çalışma modelinin hangi iş gruplarını kapsayacağı kanunla tek tek tanımlanacak.

AK Parti kaynakları, "Esnek çalışma denildiğinde ilk akla çalışma saatlerinin kısaltılması geliyor. Öyle bir şey yok. Olamaz da. Son günlerde esnek çalışma modeli ile ilgili haberlerde çalışma saatlerinin kısaltılacağına yönelik iddialar doğru değil, kamuda çalışma saatlerinin kısaltılması söz konusu değil. Esnek çalışma modeli çalışan tüm meslek gruplarında uygulanmayacak. Esnek çalışma belli meslek dallarını kapsayacak. Esnek çalışmaya özellikli tanım getirecek bir çalışmamız var" açıklamasında bulundular. Belli meslek gruplarını kapsayacak 'esnek çalışma modeli' ile "uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinde duruluyor.

'Esnek çalışma sistemi belli meslek gruplarını kapsayacak'

AK Parti yönetimi; kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yanı sıra esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı belirtiliyor. Kaynaklar, "dolayısıyla emek yoğun iş alanlarını korumak amacıyla, esnek çalışmaya özellikli bir tanımlama getireceğiz. Tekstil ve imalat alanında ara eleman olarak çalışan grupları, bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını, eğitim alanında akademik çalışmalar yapanları, yazılımcı gibi meslek gruplarını kapsayacak" şekilde ifade edildi.

'Saatler kısalmayacak'

Hükümetin ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 'esnek çalışma' modeli şekillenmeye başladı. İş Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile 'esnek çalışma' yeniden tanımlanacak. Esnek çalışma tam gün mesai yapmayan, yarım gün çalışan, haftanın belli günleri çalışan, kısa vadeli işler yapan. Geçici çalışan gibi grupları kapsayacak. Esnek çalışma modeli genele değil, kişiye özgü uygulanacak.