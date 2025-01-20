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IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor

BKM ve TCMB'nin geliştirdiği "Ödeme İste" hizmeti, bireysel ödemelerin yanı sıra işletmeler arası, e-ticaret ve alışveriş ödemelerinde de kullanılabilir hale geldi. Yeni özellikler, ödeme süreçlerini daha esnek ve kullanıcı dostu yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 18:18, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 18:20
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IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen yıl hayata geçirilen "Ödeme İste" hizmeti, yeni özelliklerle kapsamını genişletti. Artık bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal kullanıcılar da işletmeler arası (B2B) ödemeler, e-ticaret işlemleri ve alışverişlerde bu hizmetten yararlanabilecek.

1 Milyona Yaklaşan İşlem Adedi

BKM'nin açıklamasına göre, hizmetin devreye girdiği 22 Ocak 2024'ten bu yana yaklaşık 1 milyon işlem gerçekleştirildi. Bugüne kadar 285 bin kişi, "Ödeme İste" hizmetiyle ödeme talebinde bulundu. Ödeme taleplerinin yüzde 32'sini 0-500 TL aralığındaki işlemler oluşturdu.

FAST sisteminin işlem limiti olan 100 bin TL üzerindeki ödemeler ise havale yoluyla kolaylıkla yapılabiliyor.

Yeni Özellikler: Esneklik ve Kolaylık

Hizmet kapsamına eklenen yeni özellikler, kullanıcı deneyimini daha da ileri taşıyor:

  • Ödeme Tarihi Seçimi: Talep edilen ödemenin yapılacağı tarih önceden belirlenebiliyor.
  • Erken Ödeme: Borçlu, ödeme tarihinden önce işlemi tamamlayabiliyor.
  • Kısmi Ödeme: Talep edilen tutarın bir kısmı ödenerek işlem esnek hale geliyor.
  • Ödeme Erteleme: Özellikle kurumsal kullanıcılar için ödemeler ertelenerek likidite yönetimine katkı sağlanıyor.

Nasıl Kullanılır?

Bireysel kullanıcılar, bankalarının mobil uygulamaları veya web sitelerindeki FAST menüsünden "Ödeme İste" seçeneğine ulaşabiliyor. IBAN, karekod veya tanımlı Kolay Adres bilgileri üzerinden ödeme isteği iletilebiliyor. Borçluya anlık bildirim veya SMS ile ulaşan talep, adımlar takip edilerek kolayca tamamlanıyor.

Kurumsal kullanıcılar ise e-ticaret ve yüz yüze ödemelerde özel bir ara yüz (API) aracılığıyla hizmetten yararlanabiliyor.

Dijital Ödemelerde Yeni Dönem

"Ödeme İste", sunduğu esnek ve yenilikçi özelliklerle dijital ödeme süreçlerinde yeni bir dönem başlatıyor. Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için ödeme süreçlerini hızlandıran ve kolaylaştıran bu hizmet, kullanıcıların ilgisini her geçen gün artırıyor.

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