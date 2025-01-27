5510 kapsamında olan memurların prime esas kazançları nelerdir?

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Bakanlık, özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı
Bakanlık, özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı
Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı
Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı
Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı
Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Bakan Fidan: Irak PKK'yı terör örgütü olarak tanımalı
Bakan Fidan: Irak PKK'yı terör örgütü olarak tanımalı
Grand Kartal Otel'in mimarı serbest bırakıldı
Grand Kartal Otel'in mimarı serbest bırakıldı
Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı
Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı
78 kişiye mezar olan otelin sahibinin ifadesi ortaya çıktı
78 kişiye mezar olan otelin sahibinin ifadesi ortaya çıktı
Turizmde sıkı denetim: Son 3 yılda 4.380 tesis kapatıldı
Turizmde sıkı denetim: Son 3 yılda 4.380 tesis kapatıldı
Kartalkaya'daki yangını fırsata çevirenlere Bakanlıktan ceza
Kartalkaya'daki yangını fırsata çevirenlere Bakanlıktan ceza
Hastanede acil çıkışa 'sigara engeli'! Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Hastanede acil çıkışa 'sigara engeli'! Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Kredi kartı durduğu yerde cep yakıyor
Kredi kartı durduğu yerde cep yakıyor
Yangında ölenlerin ailelerini rahatsız eden 5 kişiye gözaltı kararı
Yangında ölenlerin ailelerini rahatsız eden 5 kişiye gözaltı kararı
TÜİK: Nüfus yenileme seviyesini aşan sadece 10 il kaldı
TÜİK: Nüfus yenileme seviyesini aşan sadece 10 il kaldı
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yargıtay: 'Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözleri hakaret
Yargıtay: 'Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözleri hakaret
Havale ve EFT'ye bir doğrulama sistemi daha geliyor!
Havale ve EFT'ye bir doğrulama sistemi daha geliyor!
İstanbul Havalimanı üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde
80 yıllık oteller! Kartalkaya'dan sonra gözler Uludağ'a çevrildi
80 yıllık oteller! Kartalkaya'dan sonra gözler Uludağ'a çevrildi
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Kartalkaya'daki felaket: Sekiz aileden geriye kimse kalmadı
Kartalkaya'daki felaket: Sekiz aileden geriye kimse kalmadı
Restoranlar artık komisyon ücreti ödemeyecek
Restoranlar artık komisyon ücreti ödemeyecek
Felaketlerden ders almalıyız! Binlerce dehşet oteli var
Felaketlerden ders almalıyız! Binlerce dehşet oteli var
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

5510 kapsamında olan memurların prime esas kazançları nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olanlar 5510 kapsamında memur olurlar ve 5434 kapsamındakilerden ayrı olarak prime esas kazançları ve buna istinaden de SGK prim oranları belirlenir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 00:10, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 08:54
Yazdır
5510 kapsamında olan memurların prime esas kazançları nelerdir?

Soru : 2008 yılından sonra memur olanlar için emeklilik hesabı için dahil olan prime esas kazançlar nelerdir? Uzman ve başöğretmenlik tazminatları, seyyanen verilen ilave ödeme, yabancı dil tazminatı, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme gibi gelir kalemleri prime esas kazanca dahil oluyor mu?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 kapsamında olan memurlar için prime esas kazançların hangi kalemlerden oluştuğu hususu 5510 sayılı Kanun Madde 80 hükmünde, Prim oranları ve Devlet katkısı'da Madde 81 hükmünde belirlenmiştir.
Madde 80 hükmüne göre memurların prime esas kazançların hesabında, yani SGK prim kesintilerinde dikkate alınan kalemler özetle Memurun;
Gösterge ve ek gösterge aylıkları
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
Özel Hizmet Tazminatı

Dikkate alınmayan kalemler ise,
Ek ödeme ve ilave ödemeler, ayrıca yapılan ödemeler
Yan ödeme ve zamlar

Özetle, özel hizmet tazminatı kapsamına bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar prime esas kazançlara dahil edilmemekte, bunlar sadece görev aylıkları ile sınırlı olmaktadır.
Nitekim, diğer meslek grupları için de yine 657 sayılı Kanun gereği ödenen benzer durumlar mevcut olup, bu durumda olanların görevde iken aldıkları bu ödemeler prime esas kazançlara dahil edilmemektedir.

Prim oranları (5510/Madde 81)
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun %9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.
Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın % 12,5'i olup, bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir.

Konu ile ilgili değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1115532/

https://www.memurlar.net/haber/981332/

https://www.memurlar.net/haber/808199/

5510 sayılı Kanunun "Prime esas kazançlar"ın hangileri olduğu konusu içeren Madde 80 hükmü ve "Prim oranları ve Devlet Katkısı" konusunu içeren Madde 81 hükmü için tıklayınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5510&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber