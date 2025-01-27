5510 kapsamında olan memurların prime esas kazançları nelerdir?

Soru : 2008 yılından sonra memur olanlar için emeklilik hesabı için dahil olan prime esas kazançlar nelerdir? Uzman ve başöğretmenlik tazminatları, seyyanen verilen ilave ödeme, yabancı dil tazminatı, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme gibi gelir kalemleri prime esas kazanca dahil oluyor mu?



Detaylar/Değerlendirmeler:



5510 kapsamında olan memurlar için prime esas kazançların hangi kalemlerden oluştuğu hususu 5510 sayılı Kanun Madde 80 hükmünde, Prim oranları ve Devlet katkısı'da Madde 81 hükmünde belirlenmiştir.

Madde 80 hükmüne göre memurların prime esas kazançların hesabında, yani SGK prim kesintilerinde dikkate alınan kalemler özetle Memurun;

Gösterge ve ek gösterge aylıkları

Taban Aylığı

Kıdem Aylığı

Özel Hizmet Tazminatı



Dikkate alınmayan kalemler ise,

Ek ödeme ve ilave ödemeler, ayrıca yapılan ödemeler

Yan ödeme ve zamlar



Özetle, özel hizmet tazminatı kapsamına bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar prime esas kazançlara dahil edilmemekte, bunlar sadece görev aylıkları ile sınırlı olmaktadır.

Nitekim, diğer meslek grupları için de yine 657 sayılı Kanun gereği ödenen benzer durumlar mevcut olup, bu durumda olanların görevde iken aldıkları bu ödemeler prime esas kazançlara dahil edilmemektedir.



Prim oranları (5510/Madde 81)

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun %9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın % 12,5'i olup, bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir.

Konu ile ilgili değerlendirmelerimiz için,



https://www.memurlar.net/haber/1115532/

https://www.memurlar.net/haber/981332/

https://www.memurlar.net/haber/808199/

5510 sayılı Kanunun "Prime esas kazançlar"ın hangileri olduğu konusu içeren Madde 80 hükmü ve "Prim oranları ve Devlet Katkısı" konusunu içeren Madde 81 hükmü için tıklayınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5510&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5