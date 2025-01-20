Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran polislere ödül

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Turgay Yapıcı ve Burak Çağlar'ı makamında kabul etti.

Arıbaş, Yapıcı ve Çağlar'a cesaret ve özverileri dolayısıyla teşekkür ederek ödüller takdim etti.

S.P. (42) isimli kadın dün Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nden denize atlamış, sahil kenarında devriye görevi esnasında kadının denizde çırpınmaya başladığını gören polis memuru Turgay Yapıcı, suya girerek S.P'yi baygın halde bulunduğu yerden çıkarmıştı.