Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özdağ hakkındaki soruşturmanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 22:50, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 23:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
Ümit Özdağ'ın emniyet güçlerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.