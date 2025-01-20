Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.

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