Yozgat'ta üç ilçede hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı
Yozgat'ın üç ilçesinde hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 21:09, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 21:10
İlk olarak Kadışehri ilçesinde alınan hayvan pazarını kapatma kararına yeni ilçeler de eklendi. Sorgun ve Çekerek ilçelerinde de tedbir amaçlı olarak hayvan pazarları kapatıldı. Çevre illerde görülen hastalıklara karşı tedbir amaçlı kapatıldığı bildirilen pazarlar geçici süre kapalı kalacak.