Yozgat'ta üç ilçede hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı

İlk olarak Kadışehri ilçesinde alınan hayvan pazarını kapatma kararına yeni ilçeler de eklendi. Sorgun ve Çekerek ilçelerinde de tedbir amaçlı olarak hayvan pazarları kapatıldı. Çevre illerde görülen hastalıklara karşı tedbir amaçlı kapatıldığı bildirilen pazarlar geçici süre kapalı kalacak.