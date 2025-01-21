Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tekrar tutuklandı

Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi alındı.

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