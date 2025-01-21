Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tekrar tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tekrar tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 07:31, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 08:51
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi alındı.
Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklandı.