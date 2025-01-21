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Kartalkaya'daki yangınla ilgili bir günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde bayraklarımız yarına çekilmiştir. Gün bir ve birlik olma günüdür." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 18:49, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:07
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yangın haberinin alır almaz bakanlarımızı ve ekiplerimizi bölgeye gönderdik. 156 araç ve 428 personel ile yangına müdahale edildi. Yangının çıkış sebebini ve sorumluluğu olanları tespit etmek amacıyla soruşturmalar başlatıldı. En ince detayına kadar olay araştırılıyor. 4 kişi gözaltına alındı. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecekler. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde bayraklarımız yarına çekilmiştir. Gün bir ve birlik olma günüdür. Tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini istiyorum.

Aile Yılı

2025 yılının 'Aile Yılı' olarak idrak edeceğimizi milletimizle paylaştık. Aile toplumun temelidir diyen anayasımızın çizdiği çerçevede aileyi güçlendirecek adımlar atıyoruz. Milletimiz için varoluşsal bir tehdit ise 1,51'e düşen doğurganlık hızımızdır. Evlenme yaşının yükselmesi de sorunlar arasındadır. İlk anne olma yaşı 29'u aşmıştır. İktidar ve muhalefet farketmeksizin bu gidişatı önce durdurmamız daha sonra tersine çevirmemiz gerekiyor. Devreye aldığımız yeni uygulamaları kamuoyunun takdirine sunduk.

150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunduğumuz fonu yurt geneline yayıyoruz. Doğacak çocuklar için çocuk yardımlarını devreye aldık. Çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bunun dışında farklı teşviklerle çocuk sahibi olmayı teşvik edeceğiz.

Başıboş köpek sorunu

Çocuklarımızın başıboş köpek sürülerince parçalanmasını kabul edemiyoruz. Bunun üzerine hükümet olarak harekete geçtik. Bu sorunun çözümsüz kalmasından rant elde eden lobilerin karşı çıkmasına rağmen gerekli düzenlemeleri yaptık. Yüksekova'daki yürek burkan olay endişelerimizin haklı olduğunu teyit etmiştir. Siyasi parti farketmeksizin tüm belediyeler yasalar gereği kendi görevlerini yerine getirmek zorundadır. Bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız. Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir

Yurt dışı kabuller noktasında yoğun geçen 2 haftayı geride bıraktık. 7 Ocak'ta Sayın Barzani'yi kabul ettik. Moğolistan Cumhurbaşkanı ve heyetinin ziyareti 21 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde önemliydi. Suriye yeni yönetiminin bakanları ile pek çok kritik konuyu ele aldık. Suriyeli kardeşlerimizi hiçbir zaman sahipsiz bırakmadık. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması çabalarından yeni yönetimin yanında yer alacağız. Suriye güçlendikçe, enkaz kaldırıldıkça bölgemizin tamamı bundan kazançlı çıkacaktır. Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemlidir.

İsrail'in Gazze soykırımı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze'ye başlattığı saldırılar şimdilik son buldu. İsrail'in Gazze saldırılarında 50 bin şehit oldu, 110 bin kardeşimiz yaralandı. İsrail soykırım uyguladı. Yansıyan fotoğraflar Gazze'deki yıkımı ortaya koyuyor. Ateşkes için gereken desteği verdik. 471 gün sonra Gazzeli kardeşlerimizin yüzlerinin gülüyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz katliam politikasına esir olmadılar. İsrail'in ateşkes ihlalleri konusunda sicilinin kötülüğünü dünya biliyor. Bunun önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnsani yardımlarımızı Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Gazzeliler 471 gün boyunca dişleriyle, tırnaklarıyla direnerek topraklarına sahip çıktı. Şimdi sıra Arap ve İslam alemindedir.

Milli yas kararına ilişkin yazı ilgili kurumlara gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Bolu Kartalya'daki yangın faciası nedeniyle, bir günlük milli yas ilan edilmesi kararına ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıda, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü güneşin batışına kadar bir gün milli yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya çekileceği belirtildi.

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