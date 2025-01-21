Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı

Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 1.012 emlak işletmesinin her birine 100 bin lira olmak üzere 101 milyon 200 bin lira para cezası uygulandı.

Emlakçılar ise "Biz ev sahibinin isteğiyle hareket ediyoruz. Ceza kesilecekse, aynı oranda ceza ev sahibine de kesilmeli" dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam "Burada emlakçı tek sorumlu olmamalı. Gayrimenkul sahiplerine de aynı ceza kesilmeli. Çünkü biz emlak danışmanları olarak gayrimenkul sahibinin talebi doğrultusunda fiyatları yükseltiyoruz veya düşürüyoruz. Meslektaşlarımız bunu suistimal etti ise tabii ki ceza alsın. Fakat mal sahibinin talimatı doğrultusunda konut fiyatları yükseltildiğinde, fiyatı yükselten mal sahipleri de ceza yemeli. Ayrıca konut kredilerinin faiz oranlarında ne zaman düşüş yaşansa, artan fiyatlardan dolayı emlak danışmanları sorumlu tutuluyor. Halbuki büyük sorumluluk gayrimenkul sahiplerinin" dedi.

Akçam, konut fiyatının düşmesi için arzın artırılması gerektiğini vurguladığı açıklamasında "Konut Türkiye'de yatırım aracı olarak görülüyor. Pahalı olmasındaki en önemli faktör bu. Oysa konut sadece barınmak için kullanılmalı. Politikalar da bunu göre belirlenmeli ve yetkililer de bunu teşvik etmeli" şeklinde konuştu.

Kaynak: Cevdet Fırat Aydoğmuş