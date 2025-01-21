Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.

Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı.

Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Özdağ'ın soruşturmasında Kayseri olayları detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk talebine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

Savcılığın sevk yazısında, Özdağ'ın 11 sosyal medya paylaşımına yer verildi. Paylaşımların yapıldığı tarihler sonrasında yakalandığı tarihe kadar birçok kez benzer mahiyette, yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olarak bulunan insanlara karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce tespit edildiği aktarıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından tanzim edilen raporun da yer aldığı yazıda, 30 Haziran ila 7 Temmuz 2024 tarihlerinde Kayseri'de meydana gelen ve yaklaşık 15 bin 100 kişinin protesto eylemlerine katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet ile işyeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, olaylar neticesinde 25 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı, ayrıca olaylara katılan şahıslarla ilgili yapılan değerlendirmede, Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Sevk yazısında ayrıca, şüphelinin genel başkanı olduğu partinin mensupları ile bu partiye müzahır şahıslar tarafından sosyal platformlarda yapmış oldukları paylaşımların da Kayseri'de meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğunun değerlendirildiği, ayrıca 19 Ocak tarihinde partisinin toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sarf ettiği söz ve beyanların tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Özdağ'ın bu gerekçelerle üzerine atılı suçu süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde işlemesi durumu karşısında kendisine verilecek üst sınırdan takdir edilmesi gerekliliği, dolayısıyla tutuklama nedeninin bulunduğu belirtildi.